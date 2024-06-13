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ピクミン フィギュアセット 開封品
商品番号 P21966897855
商品名

ピクミン フィギュアセット 開封品
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 2,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封済みですが、ブリスターからキャラクターは出していません。ブリスターがキャラクターをがっちり固定してるため箱のまま飾っていました。細かい傷や汚れが気になる方は御遠慮ください。らくらく⇔ゆうゆうは変更の可能性があります。ほかのフリマにも出品中です。ピクミンニンテンドー任天堂
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