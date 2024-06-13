ピクミン フィギュアセット 開封品

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商品詳細
開封済みですが、ブリスターからキャラクターは出していません。ブリスターがキャラクターをがっちり固定してるため箱のまま飾っていました。細かい傷や汚れが気になる方は御遠慮ください。らくらく⇔ゆうゆうは変更の可能性があります。ほかのフリマにも出品中です。ピクミンニンテンドー任天堂
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http://narcologia.ru/goods/shuttle809025.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis88144.html
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