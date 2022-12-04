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茶道具 奥野美峰造 大棗 朱金ぼかし 波蒔絵 輪島塗
商品番号 L31273460088
商品名

茶道具 奥野美峰造 大棗 朱金ぼかし 波蒔絵 輪島塗
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 16,380 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げです。ご覧頂きありがとうございます。高さ約7cm、径約7.3cmの大棗です。長期自宅保管品ですが、綺麗な状態だと思います。ご検討よろしくお願いいたします。
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