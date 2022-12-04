茶道具 奥野美峰造 大棗 朱金ぼかし 波蒔絵 輪島塗

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商品詳細
最終値下げです。ご覧頂きありがとうございます。高さ約7cm、径約7.3cmの大棗です。長期自宅保管品ですが、綺麗な状態だと思います。ご検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Sydney707349.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox177439.html
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