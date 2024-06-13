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GadHouse レコードプレイヤー
商品番号 F47940628329
商品名

GadHouse レコードプレイヤー
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 9,135 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで購入しました。出品に際し、動作確認をしました。目立つような汚れはありませんが細かなスレ傷などがあります。箱はないです。
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