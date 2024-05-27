Vojorna ボジョヲナ　コルクアート　人物画　現代アート　１点物

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feverse ムノ たぁこ 直筆サイン入り ウンビ IZ*ONE フィバース - アイドル feverse ムノ たぁこ 直筆サイン入り ウンビ IZ*ONE フィバース - アイドル

福岡県出身のコルクボードを使用した絵画制作を主に活動中のアーティスト。コルクボード絵画のオーダー似顔絵も受付中とのことです。現在は基本的にオーダーになるので、入手困難です。オリジナル、１点物です、是非この機に！！製作過程YouTubeで見れます。https://www.youtube.com/@vojornaInstagramでも沢山作品見れます。確認してみて下さいませ。Vojorna(ボジョヲナ)製作年 2014年 3月タイトル 節フレーム込みの作品サイズ 縦60cm×横40cm作品状態 補修有り(写真で確認して下さい)現在の参考上代16万円女性の白い髪の毛のような部分は女性の白い脚になります。斬新な構図で独自の世界観です。紙でもない、板でもない、「コルク」という不思議な素材は独特の世界観を作り出す。何より彼女の東洋系であり神秘的で妖艶な世界観がコルクとあっている。オリエリタルで古代エジプトのようであり、非常にモダンな構図、デザインです。アンテークショップにて、購入しましたが、何ヶ所か傷があり、補修された跡が有ります。写真で確認して下さい。飾る分にはそこまで気にならないと思います。現状お渡し品です。中古品に理解ある方よろしくお願い致します。神経質な方、完璧を求める方は絶対に避けて下さい。絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···人物・肖像主な画材···アクリル絵の具エルテイカールシャガールカシニョールミュシャキネ kyne鶴田一郎バックサイドワークス天野喜孝天野タケル村上隆バンクシー松山智一ロッカクアヤコ花井祐介ハシヅメユウヤ奈良美智絵画アクリルガッシュ油彩水彩リトグラフシルクスクリーン木版ジークレージクレーミクスドメディア版画