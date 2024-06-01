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こはくソプラノ　chk-1 スズキ
商品番号 H88384676135
商品名

こはくソプラノ　chk-1 スズキ
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

弦から音は出ましたが、詳細の動作確認などはしていません。現状です。
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