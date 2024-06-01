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wcs 北斎　プレイマット　GREAT WAVE PIKACHU
商品番号 Y95565925600
商品名

wcs 北斎　プレイマット　GREAT WAVE PIKACHU
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,919 円
在庫状況 あり

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商品詳細

必ずプロフィールをご確認頂き、ご購入前には在庫確認のコメントをお願いします。【新品未開封】WCS2023横浜ポケモンカードゲーム　ポケカ　海外限定プレイマット　北斎GREATWAVEPIKACHU\u0026FRIENDS値下げ不可即購入OKWCS2023で購入した海外限定のプレイマットです。#ポケカ#スリーブサプライ···デッキシールド(スリーブ)サプライ···プレイマット種類···ポケモンカード(ポケカ)種類···ポケモンカード(ポケカ)サプライ···プレイマット
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