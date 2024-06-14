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- 現代アート 30×30㎝ 2枚set テクスチャーアート モダン アートパネル
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。サイズ 約30×30㎝キャンバス 2枚セット立体感あるテクスチャーに独特の質感を楽しんでいただくアートパネル。作品保護加工済み手書き、一点もの⚫︎なるべく本物の色に近づけて撮影しておりますが、携帯によって少し異なって見える場合がございます。⚫︎作製時裏面に絵の具がついている場合がございます。⚫︎キャンバスは個体差があり多少の歪みがあります。⚫︎絵の具やテクスチャーは乾燥時にヒビ割れが出来る場合がございます。ハンドメイドならではの色むら等気にされる方はご購入をお控え下さい。ご検討いただけますと幸いです(*ᴗ͈ˬᴗ͈)”#モダンアート#アートパネル#インテリア#インテリア絵画#抽象絵画#抽象画#おしゃれ#個性的#リビング#手書きアート#ニュアンス#ミッドセンチュリー#テクスチャーアート#韓国インテリア#北欧
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