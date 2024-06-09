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- 送料込【逢絢亭・新品】茶道具 大棗 山中塗 雪月花蒔絵 真塗 塚本規義 共箱入り
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商品詳細
まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、山中塗の大棗になります。作者は、塚本規義さんです。いぶし銀の月も輝く雪月花蒔絵になっています。蓋の表面や側面にもラメが入っていて、見た目もオシャレです。大きさは、直径が約７．２ｃｍ、高さが約７．５ｃｍで付属品は共箱、共布です。こちらは新品ですが、送料込みの１割引きで出品しています。
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