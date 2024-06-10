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VANDOREN V5 S15 ソプラノサックス マウスピース
商品番号 F83442091313
商品名

VANDOREN V5 S15 ソプラノサックス マウスピース
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 4,346 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンドーレンV5S15ソプラノサックス用のマウスピースです。マウスピースパッチを使い、2ヶ月ほどの使用です。週に1回か2回、1時間ぐらいの使いました。ドルチェ楽器大阪店で4つの中から一番スムーズに音が出るものを選びました。商品はそのまま購入していただいても構いませんし、お値引きも出来る限り検討します。お値引きの際はご希望金額をご提示いただけると助かります。二つ以上の商品のセット販売で購入の場合もお値引きできるかと思います。アクセサリー・パーツ···マウスピース種類···サックスバンドレン
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