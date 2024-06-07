ぼっちざろっく！のコスプレ用に購入しました。当人は弾けず詳しくも無いため詳しくは分かりませんが弾く事は可能な物になります。白いストラップ6000円程の物を別で購入しましたので、そちらもお付けします。【商品状態】音出し確認済み、全体的な外観としてはユーズド品ですので、多少のスレ、傷、汚れあります。詳細は写真にてご確認とご判断をお願いします。【サイズ】全長約98.5cmナット幅約4.2cm弦長約64.5cm12F1弦弦高約3mm重量約3.5kg



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