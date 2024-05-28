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ELMO リッチ イン チキン 800ｇ×3 3kg×1
商品番号 Y12731979317
商品名

ELMO リッチ イン チキン 800ｇ×3 3kg×1
ブランド名 エルモ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入日23/06/21新品未使用→購入してからダンボールにずっとしまっていました。賞味期限24/12/26目立った傷や汚れ❌味リッチインチキン種類ドライフード総合栄養食総重量5.4kg定価10,549円値下げ交渉⭕️即購入⭕️バラ売り❌出品する際、袋で送らせて頂く可能性があります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Adder594675.html
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