ELMO リッチ イン チキン 800ｇ×3 3kg×1

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商品詳細
購入日23/06/21新品未使用→購入してからダンボールにずっとしまっていました。賞味期限24/12/26目立った傷や汚れ❌味リッチインチキン種類ドライフード総合栄養食総重量5.4kg定価10,549円値下げ交渉⭕️即購入⭕️バラ売り❌出品する際、袋で送らせて頂く可能性があります。ご了承ください。
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