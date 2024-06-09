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ヒルズ　消化ケア　i/dローファット
商品番号 G25533450972
商品名

ヒルズ　消化ケア　i/dローファット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,613 円
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商品詳細

ペットの種類···犬フードの特徴···ウエットタイプ総重量···100〜199gヒルズ　消化ケア　i/dローファットチキン\u0026野菜入りシチュー全部で17缶賞味期限:2024年9月愛犬が違うフードに変更したので出品致します。宜しくお願い致します！
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