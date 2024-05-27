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ROKU ピンタック　シャツ
商品番号 A74956891244
商品名

ROKU ピンタック　シャツ
ブランド名 エイチビューティーアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROKUピンタックデザインシャツ【カラー】ライム【サイズ】36着丈：前71.5㎝後83㎝袖丈：57.5㎝肩幅：44㎝身幅：54㎝定価20900一度着用後クリーニング済み＜以下webより＞胸元に施したピンタックのデザインが上品な華やかさを演出してくれるシャツ。\u2028バンドカラーでかちっとなりすぎず、適度なリラックスムードを効かせています。\u2028長めの着丈でボトムインしてすっきりと着ていただいたり、ボトムアウトしてレイヤードさせるなどアレンジ次第で印象に変化を出せる一着です。ユナイテッドアローズアーバンリサーチドアーズニコアンドスタジオクリップミズイロインドミディウミIENAアダムエロペyuniかぐれテイスト・シーン···大人可愛い袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/rebellion361878.html
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