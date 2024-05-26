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★新品タグ付き★ パフスリーブ　ジャガード　トップス
商品番号 W61561791291
商品名

★新品タグ付き★ パフスリーブ　ジャガード　トップス
ブランド名 アリスアンドオリビア
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚪︎サイズ…2（日本サイズのM）⚪︎販売価格…50,000円位⚪︎購入時期…2022年5月頃プレゼント用に購入しましたが渡す機会が無くなり出品致します。自宅保管である事をご理解頂き、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。コンパクト梱包による皺のご理解をどうぞ宜しくお願い致します。※他にもAlice＋Oliviaの商品を出品中です。カラー···ホワイト袖丈···半袖
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