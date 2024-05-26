PLEIATS PLEASE タンクトップ ノースリーブ

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格安にて出品中です。ブルーのお色が素敵なタンクトップです。綺麗な状態ですが、脇部分に汚れが少し見られます。着ている分には気にならないかとは思いますがご了承くださいませ。画像4,5プリーツ素材なので、素材が伸びて着心地がいいです。サイズ3着丈約63肩幅約26身幅約31カラー···ブルーイッセイミヤケ三宅一生ISSEYMIYAKEPLEIATSPLEASEカラー···ブルー袖丈···タンクトップ柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋