Ray BEAMS エコムートンボマージャケット

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RayBEAMSエコムートンボマージャケット2020awだったと思います。コロナ禍なこともあり、数回しか着用できずに暗所保管しておりました。そのため、比較的綺麗な状態かと思います。サイズ1S相当着丈：約63cm身幅：約63cm肩幅：約63cm袖丈：約50cm※即購入可※プロフィールご確認ください