ヴィヴィアンウエストウッド　チェック柄ハンドバッグ

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【商品説明】上部は毛皮になっています。少しハゲがありますが私的には気になりませんでした。角擦れも無く他は綺麗です！合わせやすいブラウン系チェック柄です。名古屋の百貨店購入の正規品です。【発送方法】未定【注意事項】⚠️プロフ必読です⚠️❗️受取完了から24時間以内に評価できない方はご購入お断りします。＊商品説明、自己紹介をよくお読み頂き、不明な点はご質問頂いてから充分に納得された上でご購入お願いします。＊ご購入後の質問はご遠慮下さい。＊写真は携帯での撮影の為、実際のお色と異なる場合がございます事ご了承下さい。＊その他いろいろ出品しています。