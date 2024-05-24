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☆ハンドメイド☆ギンガムチェックブラウス
商品番号 J37594441024
商品名

☆ハンドメイド☆ギンガムチェックブラウス
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,900 円
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商品詳細

☆★サマーセール★5500→5000☆☆ハンドメイド☆☆モノトーンのギンガムチェック柄のノースリーブシャツです♪裾のフリルや下に広がるシルエットが可愛らしいデザインになっています^^1枚で存在感のあるシャツなので、黒のパンツの上などにご着用頂くだけで、お洒落なコーディネートになると思います。妊娠中の方でもご着用頂けます♪サイズ:Free着丈:58cm身幅:44cm素材:綿カラー:ブラック×ホワイト柄:ギンガムチェック袖:ノースリーブボタン:プラスチック4つ穴(ブラック)23区　theoryストロベリーフィールズ　millyミリー　トップス　nanettelepore組曲　OLオフィス　ナチュラルビューティー　kumikyoku仕事着　オシャレ着　春　夏　秋　韓国　インポート　リゾート　デート　真っ黄色　黄色　フリルフリル　トップス　トゥモローランド　ボールジィ　イタリア　リボン　真っ赤　ナラカミーチェ　zaraザラM'gracyriendagydamuruaemodasnidelazulcelfordrnanoelalagnamoonspiralgirlスナイデル　イエナエムズグレイシーマタニティー　妊娠中　foxeyフォクシー　上品
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