☆ハンドメイド☆ギンガムチェックブラウス

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☆★サマーセール★5500→5000☆☆ハンドメイド☆☆モノトーンのギンガムチェック柄のノースリーブシャツです♪裾のフリルや下に広がるシルエットが可愛らしいデザインになっています^^1枚で存在感のあるシャツなので、黒のパンツの上などにご着用頂くだけで、お洒落なコーディネートになると思います。妊娠中の方でもご着用頂けます♪サイズ:Free着丈:58cm身幅:44cm素材:綿カラー:ブラック×ホワイト柄:ギンガムチェック袖:ノースリーブボタン:プラスチック4つ穴(ブラック)23区 theoryストロベリーフィールズ millyミリー トップス nanettelepore組曲 OLオフィス ナチュラルビューティー kumikyoku仕事着 オシャレ着 春 夏 秋 韓国 インポート リゾート デート 真っ黄色 黄色 フリルフリル トップス トゥモローランド ボールジィ イタリア リボン 真っ赤 ナラカミーチェ zaraザラM'gracyriendagydamuruaemodasnidelazulcelfordrnanoelalagnamoonspiralgirlスナイデル イエナエムズグレイシーマタニティー 妊娠中 foxeyフォクシー 上品