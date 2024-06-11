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Birthday bash完売アイテムLONG RIBBON setup
商品番号 U18434247914
商品名

Birthday bash完売アイテムLONG RIBBON setup
ブランド名 バースデーバッシュ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Birthdaybash完売アイテムLONGRIBBONsetup❤︎肩のリボンがポイント♡セットアップでらくちんオシャレ♡※TOPS＆PANTSのセットです。素材　90%NYLON　10%SPANDEXSIZEFREETOPS：Length49cmBust41.5cmPANTS:Length98cmWaist30cm　Hip48cm　Thighcircumfere29.5cm　Rise34cm　inseam66cm【ウエストゴム（◯）／ファスナーTOPS（サイド）／ポケット（◯）／裏地（◯）】定価7,623円(税693円)動いたり、振り向いた時に肩のリボンが揺れるのがとても可愛いアイテムです❤︎トップスの裾部分はギャザーが入っていてボリューム感がって可愛い雰囲気が素敵です❤︎気痩せ効果も◎柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/rebellion753878.html
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http://narcologia.ru/goods/rouge901610.html

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