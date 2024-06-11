Birthday bash完売アイテムLONG RIBBON setup

Birthdaybash完売アイテムLONGRIBBONsetup❤︎肩のリボンがポイント♡セットアップでらくちんオシャレ♡※TOPS＆PANTSのセットです。素材 90%NYLON 10%SPANDEXSIZEFREETOPS：Length49cmBust41.5cmPANTS:Length98cmWaist30cm Hip48cm Thighcircumfere29.5cm Rise34cm inseam66cm【ウエストゴム（◯）／ファスナーTOPS（サイド）／ポケット（◯）／裏地（◯）】定価7,623円(税693円)動いたり、振り向いた時に肩のリボンが揺れるのがとても可愛いアイテムです❤︎トップスの裾部分はギャザーが入っていてボリューム感がって可愛い雰囲気が素敵です❤︎気痩せ効果も◎柄・デザイン···無地カラー···ブラックカップ···カップなし季節感···春、夏、秋、冬



ジャガード LONG RIBBON SETUP - BIRTHDAY BASH



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