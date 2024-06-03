【UNITED TOKYO】バックレースアップタイトニット

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サイズ：1(S)カラー：くすみブルー定 価：14,080円3回着用しました。目立ったキズや汚れもなく美品です！とても形がかわいくて気に入っていましたが、似合わなかったので出品します。※自宅保管ですので、ご了承ください。#UNITEDTOKYO#ユナイテッドトウキョウ#トップス#半袖#ニット