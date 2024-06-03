フラメンコ　ノースリーブピンク

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商品詳細
あとりえあいあいで購入したブラウスです着用回数は3回です若い方はかわいらしく、歳を重ねると華やかな印象になるキレイなピンクです【サイズ】肩幅38cmバスト８４～88cmウエスト６６～70cm身丈56cm
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