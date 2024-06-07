【未使用品級】オウレンティ トートバッグ 2way レザー A4可能 ブラウン

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商品詳細
【即購入OK】リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めください。AULENTTIオウレンティIENAイエナ2wayトートバッグショルダーバッグハンドバッグレザーシボ革イタリア製高級感スクエア牛革上品大容量ゴールド金具A4収納可能カウレザー【状態】目立った傷や汚れ等無く『極美品』の物となります。まだまだこれからも気持ちよく使用できる物です。【サイズ】縦 22.5cm横 38cm幅 16cm【素材】レザー シボ革 牛革【仕様】内側 ファスナーポケット×2 オープンポケット×1 【カラー】ダークブラウン ブラウン 茶色その他アパレル系商品も出品しておりますので是非ご覧になってください#たんたんアパレル商品
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