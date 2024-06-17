最終値下げ❗️ウィークエンドマックスマーラ☆カゴバッグ

カラー···ブラウン2年前に沖縄のアウトレットで４万円位で購入。定価62,000円(税抜)32×19×141シーズン夏のみの使用中は厚手のキャンパス地付属のショルダーは未使用他付属は画像で確認下さい。使いやすい大きさです。新しいバッグを購入したので出品します。宜しくお願いします。



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