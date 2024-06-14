グレースコンチネンタル　ミックスファーベストロングジレエコ　36 マルチ

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2021aw昨年2回のみの着用のものをお譲りいただき、当方も短時間2回着用しました。とても素敵なのですが、残念ながら似合わず着こなせませんでしたので出品させていただきます。特に難はなく、まだまだ素敵に着用いただけると思います。お写真の状態とセカンドオーナー品、着用した古着であることにご理解いただいた上、お買い上げいただけましたら嬉しいです。どうぞよろしくお願い致します。クリーニングのビニールに入れ三つ折りにして梱包させていただくる予定です。クリーニングタグがついたままですが、不要でしたら外して梱包させていただきますので、お申し付け下さい。☆お値下げ交渉ご遠慮下さい☆商品説明さらりと羽織るだけでトレンド感溢れるコーディネートが完成するロングベスト。裏面はスエード調に仕立てており、リバーシブルでもお使いいただける一枚です。3種類のエコファーを切り替えた豊かな表情が、洗練度の高い着こなしを楽しめるポイント。ロング丈のプリントワンピースに羽織ったり、ジャケットの上に添えたりと、いつものコーディネートにワンプラスするだけで、レイヤードスタイルを華やかに演出してくれる、注目の一着です。素材 :（本体部分）ポリエステル100%（別布部分）ポリエステル90%ポリウレタン10%サイズ :36(フリーサイズ)着丈80.5身幅48カラー :マルチ定価 :39,600円#ファージレ#ジレ#ファーベスト