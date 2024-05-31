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ルイヴィトン アンプラント ポルトフォイユ クレマンス 長財布
商品番号 I69520351670
商品名

ルイヴィトン アンプラント ポルトフォイユ クレマンス 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名：LOUISVUITTON　(ルイヴィトン)商品名：ルイヴィトンアンプラントポルトフォイユクレマンス長財布サイズ：W20×H8×D2仕様：ファスナー開閉式　カードポケット×８　小銭入れ×１　札入れ×２色：ブラック付属品：なし数年前にブティックで購入しましたが、新しいお財布を使用しているため、今回出品いたします。状態角擦れはあまり目立ちませんが、右上に汚れ・傷があります。ファスナー金具の本革部分に使用感があり、革のめくれがあります。全体的に使用感はありますが、まだまだご使用いただけます！長財布の中でも比較的スリムなタイプです。
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