ルイヴィトン アンプラント ポルトフォイユ クレマンス 長財布

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ブランド名：LOUISVUITTON (ルイヴィトン)商品名：ルイヴィトンアンプラントポルトフォイユクレマンス長財布サイズ：W20×H8×D2仕様：ファスナー開閉式 カードポケット×８ 小銭入れ×１ 札入れ×２色：ブラック付属品：なし数年前にブティックで購入しましたが、新しいお財布を使用しているため、今回出品いたします。状態角擦れはあまり目立ちませんが、右上に汚れ・傷があります。ファスナー金具の本革部分に使用感があり、革のめくれがあります。全体的に使用感はありますが、まだまだご使用いただけます！長財布の中でも比較的スリムなタイプです。