⭐️ラスト値下げです！⭐️【SCARABE】ネックレス

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商品詳細
材質···K10(10金)カラー···ゴールド装飾···ダイヤモンドモチーフデザイン···サークル(円形)小ぶりながらもキラッと輝くネックレスです。鎖骨あたりでつけられる長さになっております✨日常的につけられるようなネックレスです！お値下げにも対応可能です！！
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