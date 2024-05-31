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⭐️ラスト値下げです！⭐️【SCARABE】ネックレス
商品番号 H57598029741
商品名

⭐️ラスト値下げです！⭐️【SCARABE】ネックレス
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···K10(10金)カラー···ゴールド装飾···ダイヤモンドモチーフデザイン···サークル(円形)小ぶりながらもキラッと輝くネックレスです。鎖骨あたりでつけられる長さになっております✨日常的につけられるようなネックレスです！お値下げにも対応可能です！！
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