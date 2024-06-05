⭐️新品未使用 Hayward ヘイワード　ミニバッグ　定価8万円程⭐️

[ブランド]Haywardヘイワード[タイプ]ミニバッグ[カラー]ピンクベージュ×[素材]帯生地のような物[サイズ]縦20cmx横20cmxマチ3cm持ち手高9cm[付属品]保存袋ポケットなし[状態]新品未使用品。ユナイテッドアローズのセレクト品です。ハリウッド俳優デニス・ホッパーの愛娘、マリン・ホッパーが手がけるブランド。クラシックな形と大胆な素材使いが特徴のブランドです。持ち手に鎖がついていませんがご自分でつけれるかと思います！（別ページにて販売中の画像10枚目は60cmのチェーンを織り込んで付けてます。）生地も高級感があり、お洒落度がアップする一品と思います＾＾※お値引き交渉は価格をご提示の上、コメント下さい。●その他、注意事項：気になる点、画像の追加などお気軽にお問い合わせ下さい^^※古物商保持者のみ（プロフィール参照）参加可能の古物市場、古物オークションや日本流通自主管理協会加入企業などでの購入ですので、あり得ませんが万が一、偽物の場合は全額返金致します。気持ちの良い取引きを心掛けております為、シリアルナンバーは控えさせております。 宜しくお願い致します＾＾ミニバッグレザー革



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