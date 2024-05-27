ヒステリックグラマー、HYSTERIC GLAMOUR、ギターピック、Tシャツ

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ヒステリックグラマー、HYSTERICGLAMOUR、ギターピック、TシャツおhotellifeTシャツ、ショート丈、ミニTシャツ。襟の空き具合が絶妙。脇下胸囲38，着丈53流行りのY2Kファッション、チビTシャツ、ヒス、黒なので若干の色あせあります。プリント部分はグレーベージュみたいな色めっちゃ可愛いです。ペット喫煙者はいませんカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春,夏,秋