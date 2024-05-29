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- 【未使用】beautiful people 半袖シャツ ネイビー ユニセックス
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商品詳細
【匿名配送】 【送料無料】beautifulpeopleビューティフルピープル半袖シャツ ユニセックスゆったりめな作りになっておりますので男女兼用でお使いになれると思います☆また、未使用になっておりますのでまだまだ長くお使いになれますのでオススメのお品です☆◉サイズ36実寸着丈 65cm袖丈 47cm身幅 41cm肩幅 40cm多少の誤差はご容赦ください◉カラーネイビー◉状態未使用 タグ付き◉付属品なし◉定価¥26000＊トラブル防止の為、写真で十分にご確認お願い致します。ご質問等ありましたら気兼ねなくコメントお願いします。写真は極力実物に近い色味に撮影するように心がけておりますが、光や照明の当たり方によって色味が違って見える場合がございますので気になる方はコメントしてくだされば写真を再度UP致します。あくまでused品になりますのでご納得されてからの購入を宜しくお願い致します。サイズ違い、イメージと違う等の理由で返品、キャンセルはご遠慮ください。こちらの完全不備による返品はお受け致します。
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