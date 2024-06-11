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【タグ付き】FENDI フェンディ シャツ カットソー 袖なし ショート丈 44
商品番号 X77119739721
商品名

【タグ付き】FENDI フェンディ シャツ カットソー 袖なし ショート丈 44
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランド】FENDI／フェンディ【商品】タグ付きTシャツ袖なしカットソーショート丈【サイズ表記】44【採寸（平置き）】総丈:約41cm着丈:約29.5cm身幅:約44cm肩幅:約50cmあくまでも素人での計測であり、多少誤差がある場合がございます。ご了承ください。【カラー】ホワイト系真っ白ではなくややクリームがかったお色です。光の当たり具合などで若干色味が違う場合がございます。またブラウザやパソコンなどの環境により、実際のカラーと異なる場合がございます。予めご了承ください。【素材】80%POLIAMMIDIC20％ELASTAN【状態】自宅にて保管しておりますた。右背面、右裾、左肩にやや汚れが付着しております（写真8）。目立ったダメージ等は見受けられませんが、あくまでも中古商品としてご理解を頂き、ご検討の程よろしくお願い致します。畳んでの発送となります。柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···袖なし
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