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【rienda】パフスリーブペプラムBL
商品番号 C15113389258
商品名

【rienda】パフスリーブペプラムBL
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発送は土日祝日になります。お急ぎの方はご相談ください。------------------------------【rienda】パフスリーブペプラムBL着る機会を逃してしまったため出品いたします。新品購入未使用品です(^^)（説明）女性らしい華やかさが簡単に手に入るチュニックペプラムブラウスです。ボリューム感のあるチュニック丈のブラウスで、胸下からふんわり広がるペプラムデザインがポイントです。袖口には、一部ゴムを仕込みふくらみを持たせたシルエットにし女性らしさを高めました。#ふくらみ#ふんわり#チュニック#チュニック丈#デザインがポイント#ブラウス#ペプラム#ボリューム感品番110ESR30-0580素材(Multi)ポリエステル:100(WHTKHA)コットン:100
http://narcologia.ru/goods/scissoring718696.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical202401.html
http://narcologia.ru/goods/response677142.html
【rienda】パフスリーブペプラムBL
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