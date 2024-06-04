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GRL ブラウス・スカート(L)・バック ・クリアショルダーバック
商品番号 Y64774090432
商品名

GRL ブラウス・スカート(L)・バック ・クリアショルダーバック
ブランド名 グレイル
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♪GRL(4点セット)未使用品・花柄ボウタイフリルブラウス(黒)…sizeL・ティアードロングスカート(アイボリー)…sizeL・2wayフラップススクエアショルダーバック(ホワイト)・2wayポーチ付きクロコダイル柄クリアミニショルダーバック子供が間違えて2セットで購入し、返品できなかったため出品しました。バラ売りは考えておりませんので、4点セットで購入していただける方宜しくお願い致します。#半袖ブラウス#スカート#ショルダーバック
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