メンズカットソー新品未使用品・お値下げ不可胸元にプリント・両サイドにファスナーが付いており、重ね着風のTシャツです。オーバーサイズなので、ダボッと着れます。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイトサイズ:4Lチェスト:110~118ポリエステル:65%綿:35%使用感は出品者の感覚の為、必ずご購入前に写真で状態をご確認下さい。写真と実物の色合い等は光の加減で違って見える事がございます。素人検品の為、スレ・キズ・細かな汚れがある場合がございます。ご質問等は、ご購入前にコメントへお願い致します。#メンズ#洋服#服#Tシャツ#カットソー#白#チェック柄



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