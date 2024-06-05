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ROJITA ブラウス 半袖
商品番号 M36884550070
商品名

ROJITA ブラウス 半袖
ブランド名 ロジータ
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋タグを外してしまいましたが、新品未使用品です暗所にて保管しておりました他の物と纏めて購入の際には、気持ち程度の値引き可能です即購入可能です
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