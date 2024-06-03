ヴェロフォンナ Re Verofonna ドットジャガードフレアブラウス 新品 ...

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6699円から値下げしてます【商品】ReVerofonnaヴェロフォンナドットジャガードフレアブラウスシースルートップスブラック定価16500円で都内百貨店で購入シースルーにドット、レース使いが本当に素敵なブラウスです。Vネックなことで、甘すぎない感じになります。【サイズ・素材】38(ワンサイズ)肩幅：-/バスト：94/袖丈：-/ゆき丈：36/着丈：51/身丈：64ポリエステル100%レース綿100%【状態】新品追記2023/8/8別に保管していたタグが行方不明になってしまいましたので、さらに値下げしました(見つかりましたらお付けします)素敵～!!と思い購入したのですが(Vネックの洋服が好きで見つけ次第、性懲りもなく衝動買い)着ていく機会ないのと似合わないので出品しました。(写真①②③は参考写真)【発送方法】圧縮、折り畳み、防水対策しネコポス発送梱包材はリサイクルも使用【その他】素人自宅保管です素人の目から見た判断となりますので気づか細かな汚れ、擦れ傷、劣化などの見落としがある場合もございます事ご了承下さい完璧を求める方はご遠慮下さい一度人の手に渡った品にご理解頂ける方のみご購入お願致します洋服の出品も増えてきましたので下にまとめました。宜しければ他の洋服もご覧下さい#ねずこのクローゼット(Vネック好きなので、Vネック多め、気に入った物は色違いも多々あり)出品済み\u0026出品予定ブランドプラージュイエナスピックアンドスパンドゥアルシーブガリャルダガランテアーバンリサーチシーナリーリブドロワアダムエロペノーリーズミラオーウェンスナイデルノーブルスウィングルヤヌークレラリックユナイテッドアローズジャーナルスタンダードデシアグアルモルガン23区シビライネドインターナショナルローリーズファームダイアグラムディーゼルトゥモローランドINDEXアニエスベーフリーズマートカラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...レース季節感...春,夏,秋,冬