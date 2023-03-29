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- 【新品】ミルクフェド バックロゴ入りTシャツ カットソー チャコール
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商品詳細
ブランド：MILKFED./ミルクフェドアイテム名：BASICCOOPERWIDES/STEE色：チャコールサイズ：S素材：綿100%※新品未使用タグ付きです。※着丈68㎝、肩幅56㎝、身幅57㎝、袖丈21㎝※色違い商品を別出品中です。◇何枚あっても嬉しい！流行にとらわれない定番デザインでカジュアルスタイルにぴったりな1枚■MILKFED.の大きなバックプリントとフロントのワンポイントがアクセントになります■ドロップショルダーでゆったりとしたサイズがリラックス感漂う1枚■タウンユースからワンマイルのお出かけ、おうち時間にもおすすめです！【スタイリング提案】ボトムを選ばず、パンツやスカートスタイルにベストマッチする万能アイテム！トレンドのカラーパンツと相性抜群。オーバーオールやジャンパースカートなどからロゴをチラ見せするとこなれ感のあるスタイリングに◎
http://narcologia.ru/goods/marshal418880.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual978746.html
http://narcologia.ru/goods/stair780700.html
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