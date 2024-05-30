ホーンガーメント　ハワイアンエアラインコラボポロシャツ　オレンジ　新品未使用

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ホーンガーメント ハワイアンエアラインコラボポロシャツ 新品未使用 カラーはオレンジになります。レディースになります。ハワイアン航空とコラボレーションラインのポロシャツ。40年代の同社のロゴインがポイントです。右胸にロゴ、バックにHAL（HawaiianAirlines）のロゴをプリント。左胸にポケットを装着し、その上部にはコラボレーション専用のHマーク刺繍が施されています。[特徴]伸縮性と肌触り抜群のベア天竺素材にヴィンテージ加工を施し、味わい深い表情に仕上げた一着。サングラスホルダーを兼ねた定番の前立てディテールと、右袖、左裾にそれぞれブランドネームをあしらっています。サイズ38(M)着丈59.5cm肩幅37cm身幅46cmそで丈18.5cm[素材]本体：綿96%,ポリウレタン4%リブ：綿41%,ポリエステル41%,ナイロン15%,ポリウレタン3%柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春,夏,秋宜しくお願い致します。マークアンドロナホーンガーメントグラビスゴルフアーペーセーゴルフ袖丈...半袖柄・デザイン...無地季節感...春,夏,秋カラー...オレンジ袖丈...半袖季節感...春,夏,秋