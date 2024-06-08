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商品詳細
大きいサイズ レディース 春夏 トップス ブラウス パステルカラー Vネック 【L】バスト約113cm丈約78cm袖丈約42cm【XL】バスト約118cm丈約79cm袖丈約43cm【2XL】バスト約123cm丈約80cm袖丈約44cm【3XL】バスト約128cm丈約81cm袖丈約45cm【4XL】バスト約132cm丈約82cm袖丈約46cm※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます・・・・・・・■■レディスマタニティ婦人服ゆったりトレンドLL3L4L102Lフリーサイズ韓国新作おおきいさいず新品送料込みレディース大きいサイズレディース送料無料#大きいサイズ夏物秋物春物オーバーサイズーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【sertc-187817】
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