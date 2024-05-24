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着物リメイクス－ツ　　紺　花柄
商品番号 M17362528140
商品名

着物リメイクス－ツ　　紺　花柄
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

浴衣を解いて作りました。地色は紺花柄が入っております。上着バスト118丈60袖丈25少しですけど針穴、汚れ、キズ　写真456になります。生地はしっかりしております。スカート丈93裾巾184ウエストゴムは調整可能ですリメイクとなりますのでご理解をお願いいたします。ご購入お待ちしております。
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