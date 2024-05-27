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ホルン　マウスピース JK EXCLUSIVE 3DM A1
商品番号 P38899596319
商品名

ホルン　マウスピース JK EXCLUSIVE 3DM A1
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドイツ老舗メーカー・ヨットカーのマウスピース　EXCLUSIVEモデルカップ内径17ミリ、ボアサイズ4.2ミリ、カップの深さ中庸、Uカップ使わないので出品します。箱、付属のブラシをおつけします。定価11,000円税抜です。種類···ホルンアクセサリー・パーツ···マウスピース
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