ゼンオン シロフォン(木琴) ZX32AP マレット2本付き！

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ご覧いただきありがとうございます！『商品名』【T828】ZENONゼンオンシロフォンZX32AP木琴鍵盤楽器打楽器32鍵盤のシロフォン♪学校や幼稚園、保育園などの教育機関にもおすすめ☆『商品状態』使用に伴う傷や汚れがございますが、使用に問題はございません。出来る限りの清掃を行いました♪マレット(バチ)2本が付属します。状態はお写真にて必ずご確認ください☆※付属品は写真に写っているものが全てです。※中古品であることをご理解の上ご購入をお願いします。『動作確認』動作確認済みです♪『商品仕様』32鍵/F45~C76音板材:アフリカン・パドゥク寸法:680(W)×450(D)×60(H)mm重量:2.9kg『発送』ご注文が入り次第発送いたします。梱包もしっかりと行います♪最後までお読みいただき、ありがとうございます。ご検討よろしくお願いします♪(T828)