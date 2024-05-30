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coach コーチ　ハンドバッグ
商品番号 R13769102156
商品名

coach コーチ　ハンドバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,400 円
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商品詳細

コーチのバックですサイズ横29cm縦24cm幅17cm※ハワイで5〜6年前に購入し、2回使用してから写真10枚目のように型崩れしないように袋に入れ保管しておりました。※9枚目の写真に映っているコーチの袋2枚も付けてお送りしますくすんだピンク色でA4サイズも入ります＾＾取り外し可能な横がけ用のストラップも付いています＾＾ポケットも多くて便利だと思いますお安くお譲りしますカラー···ピンクカラー···ピンク特徴···A4サイズ収納可
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