coach コーチ　ハンドバッグ

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商品詳細
コーチのバックですサイズ横29cm縦24cm幅17cm※ハワイで5〜6年前に購入し、2回使用してから写真10枚目のように型崩れしないように袋に入れ保管しておりました。※9枚目の写真に映っているコーチの袋2枚も付けてお送りしますくすんだピンク色でA4サイズも入ります＾＾取り外し可能な横がけ用のストラップも付いています＾＾ポケットも多くて便利だと思いますお安くお譲りしますカラー···ピンクカラー···ピンク特徴···A4サイズ収納可
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