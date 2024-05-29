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新品☆ セルロース/Nツイルニドムワンピース　サイズM
商品番号 W95980324545
商品名

新品☆ セルロース/Nツイルニドムワンピース　サイズM
ブランド名 ヒューマンウーマン
特別価格 税込 2,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終お値下げしました。ご覧いただきありがとうございます。こちらは昨年購入しました。試着のみになりますが、タグはありません。店員さんが着用されており、素敵だと思い購入するも、残念ながら着る機会がなかなか無いので出品します。今からの季節、丁度良いです。可愛いので、どなたか気に入ってくださった方に…。さらっとした生地感です。落ち感のある素材を使用し、少し光沢があるので、上品な印象を与えてくれます。シンプルなVネックの羽織ワンピースは脇のスリットもしっかりとってあるので、羽織としても活躍してくれます。サイズ＊M総丈約118㎝、脇下身幅約54㎝　　　（平置きにて）お色＊カーキ素材＊画像参照下さい素人寸法につき、多少の誤差はご容赦下さい。プロフィールも必ずご一読下さい。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/passionate912113.html

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