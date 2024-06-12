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PRADA プラダ　長財布
商品番号 O28238661731
商品名

PRADA プラダ　長財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 7,585 円
在庫状況 あり

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商品詳細

軽井沢のアウトレットで購入しました。中古、使用済みが理解ある方の購入をお願いいたします！あくまでも素人保管、中古品ですので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮くださいませ。他にもロングドレス、ミニドレス出品してます(ᵕᴗᵕ)　◆型番　　1ML506　◆付属品有　　本体、箱、ギャランティーカード有り　◆角スレ、内側カードポケット汚有　　画像を見て下さい。　◆お客様都合の返品はお受けできませんのでご理解・　　　ご了承の上ご購入お願い致します。素材···本革カラー···グレー、グレージュ
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