PRADA プラダ　長財布

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商品詳細
軽井沢のアウトレットで購入しました。中古、使用済みが理解ある方の購入をお願いいたします！あくまでも素人保管、中古品ですので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮くださいませ。他にもロングドレス、ミニドレス出品してます(ᵕᴗᵕ) ◆型番 1ML506 ◆付属品有 本体、箱、ギャランティーカード有り ◆角スレ、内側カードポケット汚有 画像を見て下さい。 ◆お客様都合の返品はお受けできませんのでご理解・ ご了承の上ご購入お願い致します。素材···本革カラー···グレー、グレージュ
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