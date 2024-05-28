【人気モデル】 ブルガリ ハンドバッグ レザー 本革 ロゴプレート ブラウン

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頻繁に出品取消致します。お早めにどうぞ！【商品詳細】BVLGARIブルガリハンドバッグトートバッグワンショルダーバッグロゴプレートフラップ金具レザー本革ブラウンタテ約15cmヨコ約29cmマチ約8cmハンドル高さ約18cm付属品：なし【状態】レザー表面に多少の使用感はありますが、全体的に目立った傷や汚れはありません。【素材】レザー【配送】簡易梱包にて1～2日程度で発送致します。お急ぎの場合は当日発送も承っております。ご購入前にその旨、お申し出をお願い致します。※商品は全て大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。万が一基準外だった場合は返品のご対応をさせて頂きますので安心してご購入下さい。【ご購入前に確認下さい】＊プロフィールのご確認をお願い致します。＊あくまで一度人の手にわたった中古品ですので、多少の擦れや汚れはあるものとご理解ください。目立つダメージなどはできる限り画像に掲載させて頂きますが、個人出品のため気付かない見落としがある場合がございます。新品同様の完璧な状態をお求めの方はご遠慮ください。画像でご確認の上、ご不明な点は購入前に必ずご質問ください。【管理番号】239240087