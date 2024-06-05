✨極美品✨GIANNI NOTARO クロア付き ストローショルダーバッグ

【商品名】✨極美品✨GIANNINOTAROクロア付きストローショルダーバッグハンドバッグ2way雑誌Oggi掲載品。完売品です(*^^*カラーブラウン素材 牛革【サイズ】幅 約25.0cm高さ 約19.0cmマチ 約9.5cm持ち手 約26.0cmショルダー部分 約94.0~107.0cm平置き実寸。着画はお断りいたします。【コンディション】こちらの商品は【A】ランクです【N】新品、未使用、展示品、デッドストック等【S】ほぼ新品、美USED品【A】若干の使用感あり状態の良いUSED品【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度な使用感と目立つダメージや汚れあり【商品状態】目立った汚れや傷などはなくとても綺麗な状態です！これからも長くお使い頂けます！【付属品】・本体・ショルダー紐【包装】☆包装は丁寧に行います☆①本品をプチプチで包みます。②ダンボールに入れ、隙間に緩衝材を詰めます。③ガムテープでしっかり封をして発送致します。※予定となります。変更の際はご了承下さい。【配送】らくらくメルカリ便を予定しています。購入から１日〜２日の間に発送させて頂きます。【商品について】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品・全ての商品をAACD加盟店、または古物商を所持するブランド業者間の市場で購入しております。【返品・返金について】・万が一正規品でない、明らかに写真・説明文と違うものだった等、こちらに不備があった場合には返品返金対応させて頂きます。【その他注意事項】・本品は人の手に渡った中古品であり、通常使用による多少の傷・スレ・汚れ・型くずれ等があるかもしれませんので、ご理解いただける方のみご購入ください。#ゆゆのレディースアパレル商品リスト公式サイトよりナチュラルかつモダンな雰囲気が魅力・春夏らしい雰囲気のストロー編みショルダーバック・モダンなムードをプラスするレザーとのマッチングが魅力・どこかクラシカルな雰囲気を添えるクロア付きのデザインもポイント・取り外し可能なショルダーストラップ付き



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