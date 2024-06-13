1度着用し、ホームクリーニングしています。身幅44㎝、肩幅37㎝、袖丈12㎝、着丈58.5㎝ベージュにカラフルなチャイナ風のカラフルでレトロな花柄が散りばめられています。深みのあるパープルカラーの首周りのラインと包みボタンが全体を締めていてとっても素敵です。



フェリシモ ハーフスリーブブラウス 花フラワー柄 チャイナ 包みボタン



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