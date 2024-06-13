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フェリシモ　ハーフスリーブブラウス　花フラワー柄　チャイナ　包みボタン
商品番号 D75732672140
商品名

フェリシモ　ハーフスリーブブラウス　花フラワー柄　チャイナ　包みボタン
ブランド名 フェリシモ
特別価格 税込 1,938 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度着用し、ホームクリーニングしています。身幅44㎝、肩幅37㎝、袖丈12㎝、着丈58.5㎝ベージュにカラフルなチャイナ風のカラフルでレトロな花柄が散りばめられています。深みのあるパープルカラーの首周りのラインと包みボタンが全体を締めていてとっても素敵です。
http://narcologia.ru/goods/calling14650.html
http://narcologia.ru/goods/capitation675408.html
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