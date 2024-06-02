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ef-de ノースリーブ　ブラウス
商品番号 U98030010150
商品名

ef-de ノースリーブ　ブラウス
ブランド名 エフデ
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真では伝わらないのですが、とても綺麗なお色味で、肌触りがいいです。よく素敵なお色ですねと声をかけて頂きました。とても気に入って２枚購入したのでしんぴんをお譲りいたします。１枚２万近かったです。ピンク、ブルー、ホワイト、ブラックの４色。　１枚6800円でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/preference332138.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador585306.html
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《Maglie par ef-de》バックシャンノースリーブブラウス
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ef-de - エフデ ef-de ブラウス シャツ プルオーバー ノースリーブ ...
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エフデ ef-de ブラウス シャツ プルオーバー ノースリーブ フリル チェック 9 レッド 赤 /KT2 レディース
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