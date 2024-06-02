ef-de ノースリーブ　ブラウス

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商品詳細
写真では伝わらないのですが、とても綺麗なお色味で、肌触りがいいです。よく素敵なお色ですねと声をかけて頂きました。とても気に入って２枚購入したのでしんぴんをお譲りいたします。１枚２万近かったです。ピンク、ブルー、ホワイト、ブラックの４色。 １枚6800円でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/preference332138.html
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