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大きいサイズ レディース 春 夏 トップス　襟付き　ビッグ襟　新品 半袖
商品番号 G74613639950
商品名

大きいサイズ レディース 春 夏 トップス　襟付き　ビッグ襟　新品 半袖
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 1,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズレディース春夏トップス　襟付き　ビッグ襟　新品半袖【M】バスト約90cm丈約49cm肩幅約35cm袖丈約25cm【L】バスト約94cm丈約50cm肩幅約36cm袖丈約26cm【XL】バスト約100cm丈約51cm肩幅約37.5cm袖丈約27cm【XXL】バスト約106cm丈約52cm肩幅約39cm袖丈約28cm【3XL】バスト約112cm丈約53cm肩幅約40.5cm袖丈約29cm【4XL】バスト約118cm丈約54cm肩幅約43cm袖丈約30cm※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます■■レディスマタニティ婦人服ゆったりトレンドLL3L4L538Lフリーサイズ韓国古着新作おおきいさいずぽっちゃり可愛い新品送料込み原宿#離島沖縄でも追加料金は不要ですレディース大きいサイズレディース送料無料#大きいサイズ春物夏物秋ゆったり#オーバーサイズ【五三一】#seboov275617
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