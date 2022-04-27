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袖丈···半袖\"美品\"アウトレットの正規店で購入。2.3回着用後、しばらく着る機会が無くタンスで保管していたためシワありますが、汚れやシミは一切無し。ほぼ新品に近い状態だと思います。定価:8800円