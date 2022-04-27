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ポロラルフローレン
商品番号 D58177650989
商品名

ポロラルフローレン
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

袖丈···半袖\"美品\"アウトレットの正規店で購入。2.3回着用後、しばらく着る機会が無くタンスで保管していたためシワありますが、汚れやシミは一切無し。ほぼ新品に近い状態だと思います。定価:8800円
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